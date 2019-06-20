Патрушев назвал ничтожными данные телефонных разговоров по делу MH17

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал ход расследования дела с катастрофой малайзийского лайнера, следовавшего рейсом МН17.

«Мы информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается... Они не хотят даже с ними (доказательствами, предоставленными российской стороной. — RT) ознакомиться», — цитирует его ТАСС.

Также Патрушев назвал «смешными» и «ничтожными» использованные в деле о катастрофе данные неких телефонных разговоров.

Ранее представитель ССГ рассказал, что в своей работе следователи принимали во внимание выводы криминалистических экспертиз, анализ видео- и фотоматериалов, включая спутниковые снимки, данные связи, большие данные (big data), а также информацию из социальных сетей.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы по делу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что рассматриваемое расследование политически мотивированно.