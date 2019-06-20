Патрушев назвал ничтожными данные телефонных разговоров по делу MH17

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал ход расследования дела с катастрофой малайзийского лайнера, следовавшего рейсом МН17.
Патрушев назвал ничтожными данные телефонных разговоров по делу MH17
  • РИА Новости

«Мы информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается... Они не хотят даже с ними (доказательствами, предоставленными российской стороной. — RT) ознакомиться», — цитирует его ТАСС.

Также Патрушев назвал «смешными» и «ничтожными» использованные в деле о катастрофе данные неких телефонных разговоров.

Ранее представитель ССГ рассказал, что в своей работе следователи принимали во внимание выводы криминалистических экспертиз, анализ видео- и фотоматериалов, включая спутниковые снимки, данные связи, большие данные (big data), а также информацию из социальных сетей.

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы по делу рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что рассматриваемое расследование политически мотивированно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить