Чижов заявил, что ССГ ведёт расследование по делу MH17 необъективно

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с RT прокомментировал ход расследования причин катастрофы с малайзийским лайнером на Украине в 2014 году, отметив, что в нём нет ни намёка на объективность.
Чижов заявил, что ССГ ведёт расследование по делу MH17 необъективно
  • РИА Новости

«Разумеется, это расследование не имеет и намёка на объективность», — отметил Чижов.

Кроме того, как добавил дипломат, «можно только предполагать», почему международная Совместная следственная группа (ССГ) проигнорировала предложения российской стороны об оказании всевозможного содействия следствию.

«Всё это, разумеется, не закончилось. Посмотрим, что будет происходить в течение ближайших месяцев, а вероятно, и лет», — заключил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали голословными заявления, озвученные ССГ, о якобы причастности россиян к крушению в 2014 году малайзийского лайнера, следовавшего рейсом МН17. 

19 июня в Службе безопасности Украины заявили о предъявлении подозрений четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках рассматриваемого дела.

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