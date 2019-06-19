В МИД назвали голословными обвинения ССГ в адрес России по делу МН17
- РИА Новости
В МИД России также отметили, что подобная риторика «не может вызвать ничего, кроме сожаления».
«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений. Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами», — указано в тексте.
Кроме того, в ведомстве отвергли заявление ССГ об «отказе» Москвы сотрудничать со следствием.
«С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины... Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили о предъявлении подозрений четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках дела о крушении малайзийского Boeing.
Также заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что каких-либо данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.