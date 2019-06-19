МИД РФ назвал сфальсифицированными видеоматериалы, на которых основаны выводы ССГ по катастрофе MH17

В МИД назвали голословными обвинения ССГ в адрес России по делу МН17

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RT
В Министерстве иностранных дел России назвали голословными заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ), о якобы причастности россиян к крушению в 2014 году малайзийского лайнера, следовавшего рейсом МН17. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.
В МИД назвали голословными обвинения ССГ в адрес России по делу МН17
  • РИА Новости

В МИД России также отметили, что подобная риторика «не может вызвать ничего, кроме сожаления».

«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений. Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами», — указано в тексте.

Кроме того, в ведомстве отвергли заявление ССГ об «отказе» Москвы сотрудничать со следствием.

«С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины... Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о предъявлении подозрений четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках дела о крушении малайзийского Boeing.

Также заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что каких-либо данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

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