В Нидерландах заявили об отсутствии у ССГ данных спутников США по делу MH17

Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) не владеет спутниковыми данными США по ситуации вокруг крушения малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17.

«У нас нет спутниковых данных от США. Почему мы не публикуем такие данные? Потому что обычно мы обнародуем в суде... У нас много данных и много вопросов, но в голландской системе суду решать, в какой мере что является доказательством и что оно означает для дела», — приводит РИА Новости ответ Паулиссена на вопрос, почему следствие обнародует одни данные и не публикует другие.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о предъявлении подозрений четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках дела о крушении малайзийского Boeing.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что у Москвы есть вопросы к Вашингтону по ситуации со снимками с американских спутников, которые могли бы внести ясность в ход расследования катастрофы.