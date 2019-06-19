В Нидерландах заявили об отсутствии у ССГ данных спутников США по делу MH17
- Reuters
«У нас нет спутниковых данных от США. Почему мы не публикуем такие данные? Потому что обычно мы обнародуем в суде... У нас много данных и много вопросов, но в голландской системе суду решать, в какой мере что является доказательством и что оно означает для дела», — приводит РИА Новости ответ Паулиссена на вопрос, почему следствие обнародует одни данные и не публикует другие.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили о предъявлении подозрений четырём гражданам, в том числе трём россиянам, в рамках дела о крушении малайзийского Boeing.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что у Москвы есть вопросы к Вашингтону по ситуации со снимками с американских спутников, которые могли бы внести ясность в ход расследования катастрофы.