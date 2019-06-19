В МИД назвали сфальсифицированными видеоматериалы ССГ по делу МН17

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Видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах Совместная следственная группа (ССГ) по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17, сфальсифицированы, об этом свидетельствуют высокоточные экспертизы.
В МИД назвали сфальсифицированными видеоматериалы ССГ по делу МН17
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как отметили в ведомстве, Москва готова оказывать всемерное содействие расследованию, а в рамках этой работы был проделан большой объём работ.

«От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в МИД назвали голословными обвинения ССГ в адрес России по делу МН17.

Заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, представлено не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по теме крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.

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