США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию СБ ООН... и обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены обвинения и которые в настоящее время находятся в России, были привлечены к ответственности», — говорится в письменном заявлении Помпео, которое приводит РИА Новости.

Он напомнил, что все страны обязаны сотрудничать в расследовании для установления причастных к крушению Boeing MH17 на востоке Украины.

Помпео также заявил, что США поддерживают итоги международного следствия.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с RT отметил необъективность международного расследования причин катастрофы с малайзийским лайнером на Украине в 2014 году.

Он также заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) проигнорировала предложения России об оказании содействия следствию.

19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению лайнера рейса МН17 голословными, а видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах следствие, сфальсифицированными.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.