В Гааге рассказали о «дипломатических шагах» в отношении России по делу MH17

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил, что страна предприняла ряд «дипломатических шагов» в отношении Москвы по делу о крушении малайзийского лайнера на Украине в 2014 году.

«Я могу проинформировать палату (представителей), что по запросу прокуратуры были предприняты дипломатические шаги в отношении Российской Федерации, потому что, согласно данным прокуратуры, ответ российских властей на просьбы о юридической помощи был несоответствующий, некорректный или полностью отсутствовал», — говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства.

В январе заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко заявил, что ССГ, ведущая расследование катастрофы малайзийского лайнера над Украиной, полностью игнорирует предоставленную Москвой информацию по инциденту.

По его словам, группа не проявила интереса в том числе к документам, согласно которым сбившая самолёт ракета принадлежала Киеву.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России назвали голословными заявления, озвученные Совместной следственной группой, о якобы причастности россиян к крушению в 2014 году малайзийского лайнера, следовавшего рейсом МН17.