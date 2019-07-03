Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
- Reuters
«Я поговорил с президентом Путиным о рейсе MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран это остаётся открытой раной», — сказал Рютте.
Глава правительства отказался сообщить подробности, сославшись на конфиденциальность разговора.
Он также отметил, что использует любую возможность поговорить с российским руководством об этой трагедии.
Ранее Путин прокомментировал расследование по рейсу MH17. По его словам, у Москвы есть своя версия и она была представлена, однако никто не хочет принимать её во внимание. Президент подчеркнул, что такой подход Россию не устраивает.
Суд по делу начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.