Австралия призвала привлечь к ответственности виновных в крушении MH17
- Reuters
«Хотя ничто не может вернуть тех, кто погиб, австралийское правительство остаётся решительно привержено привлечению к ответственности за крушение и достижению справедливости», — говорится в заявлении на сайте главы австралийского МИД.
Власти проинформировали, что в течение четырёх лет выделили более $50 млн для поддержки расследования.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что разочарован ходом расследования.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.