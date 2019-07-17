Австралия призвала привлечь к ответственности виновных в крушении MH17

Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн и глава МВД Питер Даттон выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины крушения в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Хотя ничто не может вернуть тех, кто погиб, австралийское правительство остаётся решительно привержено привлечению к ответственности за крушение и достижению справедливости», — говорится в заявлении на сайте главы австралийского МИД.

Власти проинформировали, что в течение четырёх лет выделили более $50 млн для поддержки расследования.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что разочарован ходом расследования.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.