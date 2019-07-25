В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований США просили коллег из Куала-Лумпура передать им чёрные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.

Такое заявление он сделал в ходе интервью для фильма голландского журналиста Макса ван дер Верффа, предпринявшего попытку разобраться в обстоятельствах, которые привели к катастрофе.

По словам Сакри, вскоре после получения самописцев к нему обратились представители ФБР с просьбой передать им их.

«Они обратились ко мне, чтобы я показал им чёрный ящик. Я сказал нет», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, как утверждает Сакри, такую же попытку предприняли представители украинской стороны.

«Мы сказали нет». Мы не можем. Мы не можем этого позволить», — заключил полковник.

В фильме, как отмечается, показан документ, закрепляющий факт передачи малазийцам чёрных ящиков властями самопровозглашённой ДНР.

Следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В МИД России заявили, что деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом помогут установить причину произошедшего.