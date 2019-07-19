В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17

Консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в июле 2014 года, идут, они носят закрытый характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по рейсу MH17. По его словам, у Москвы есть своя версия и она была представлена, однако никто не хочет принимать её во внимание. Глава государства подчеркнул, что такой подход Россию не устраивает.

Как отмечали в Министерстве иностранных дел России, деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом помогут установить причину произошедшего с малайзийским Boeing.

Следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.