В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17
- Reuters
«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по рейсу MH17. По его словам, у Москвы есть своя версия и она была представлена, однако никто не хочет принимать её во внимание. Глава государства подчеркнул, что такой подход Россию не устраивает.
Как отмечали в Министерстве иностранных дел России, деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом помогут установить причину произошедшего с малайзийским Boeing.
Следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью.
В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.