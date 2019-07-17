Песков: Россия не считает объективным следствие по делу MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.

«Наше отношение к следствию, которое ведётся, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным», — сказал он.

Песков напомнил, что Россия с самого начала предлагала свою помощь в вопросе определения виновных в трагедии.

«России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты следствия без участия нашей страны», — заключил он.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом в 2014 году помогут установить причину произошедшего с малайзийским Boeing, следовавшим рейсом Амстердам — Куала-Лумпур.