Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
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Об этом пишет «Громадське», ссылаясь на адвоката Цемаха.
В июле сообщалось, что Цемах был похищен сотрудниками СБУ из собственной квартиры. Утверждалось, что он был задержан по подозрению в участии в террористической организации.
Тогда СМИ назвали его «ценным свидетелем» по делу MH17.
При этом 3 сентября адвокат Роман Гонтарев заявил, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест Владимира Цемаха.