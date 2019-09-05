Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17

Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.

Об этом пишет «Громадське», ссылаясь на адвоката Цемаха.

В июле сообщалось, что Цемах был похищен сотрудниками СБУ из собственной квартиры. Утверждалось, что он был задержан по подозрению в участии в террористической организации.

Тогда СМИ назвали его «ценным свидетелем» по делу MH17.

При этом 3 сентября адвокат Роман Гонтарев заявил, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест Владимира Цемаха.