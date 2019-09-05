Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17

Короткая ссылка
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
  • © предоставлено родственниками Владимира Цемаха

Об этом пишет «Громадське», ссылаясь на адвоката Цемаха.

В июле сообщалось, что Цемах был похищен сотрудниками СБУ из собственной квартиры. Утверждалось, что он был задержан по подозрению в участии в террористической организации.

Тогда СМИ назвали его «ценным свидетелем» по делу MH17.

При этом 3 сентября адвокат Роман Гонтарев заявил, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест Владимира Цемаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить