Родственники Цемаха подтвердили его похищение спецслужбами Украины

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Родственники экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха подтвердили факт его похищения спецслужбами Украины.
Родственники Цемаха подтвердили его похищение спецслужбами Украины
  • РИА Новости

«Его похитили 27 июня из дома. Я пришла после работы, увидела следы борьбы: все покупки, которые он должен был сделать на рынке, валялись по квартире, валялась окровавленное полотенце, следы крови на пороге, его мобильный телефон, ключи от машины, портмоне», — рассказала РИА Новости Ирина Цемах, жена похищенного.

Она добавила, что с ней связался адвокат её мужа. По словам защитника, Цемах был задержан СБУ по подозрению в участии в террористической организации.

Ранее «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Романа Гонтарева сообщили, что на Украине суд арестовал Владимира Цемаха. Он будет находиться под стражей 60 суток.

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