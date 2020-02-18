СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, размещённый на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».

Голландский журналист Макс ван дер Верфф отметил, что Нидерланды, судя по данным материалам, располагали информацией о том, где находятся комплексы «Бук».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ротация украинских следователей по делу о крушении MH17 является плановой.