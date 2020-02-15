Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы», — заявили в прокуратуре.

В российском ведомстве заявили, что таким образом власти Нидерландов уклонились от принятия необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН.

В прокуратуре добавили, что полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании «обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности».

Ранее в Нидерландах заявили, что отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении малайзийского Boeing.

В начале февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела об авиакатастрофе.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Следствие установило, что самолёт был сбит ракетой.