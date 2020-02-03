В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырёх подозреваемых по делу МН17», — приводит ТАСС её слова.

Летом 2019 года постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил необъективность международного расследования причин авиакатастрофы.

Он заявил, что Совместная следственная группа проигнорировала предложения российской стороны об оказании содействия следствию.

19 июня представитель ССГ заявил о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе лайнера в Донбассе.

В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению МН17 голословными, а видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах следствие, сфальсифицированными.

Как отмечали в российском ведомстве, комментируя заявления о причастности России, «приговор был вынесен сразу», а все остальные действия являются «подгонкой материалов», которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.