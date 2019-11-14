Захарова отреагировала на новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Она подчеркнула, что «приговор уже был вынесен сразу», а все остальные действия, по её словам, — «подгонка материалов, которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения».

Представитель МИД отметила необходимость тщательной проверки заявлений JIT.

«Мы с вами начинаем обсуждать то, что всё-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живём в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку», — цитирует РИА Новости Захарову.

В начале октября парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении Boeing, следовавшего рейсом МН17.

В Кремле ранее заявляли, что не считают следствие и суд по делу о катастрофе объективными.

Как подчеркнули в российском МИД, установить причину произошедшего помогут деполитизация и профессиональный подход к расследованию.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.