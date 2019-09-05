Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».

«Оно во многом основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы. Поэтому их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — отметил Махатхир Мохамад.

По мнению премьера, необходимо создать «нейтральный орган, который мог бы провести расследование».

Он отметил важность того, чтобы в этот орган входили «эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений».

«Они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми», — добавил он.

В августе сообщалось, что украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.