Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на соответствующий запрос.

Отмечается, что 19 июня 2019 года СБУ сообщила о подозрении по данному делу четырём гражданам, в том числе трём россиянам — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олег Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко.

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.

Также в украинской спецслужбе заявили, что уголовное производство по данному факту будет направлено в суд, который начнётся в Нидерландах «ориентировочно в марте 2020 года».

В июне СБУ предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела MH17.

Ранее министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе, а также отказаться от голословных обвинений России.