Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
- РИА Новости
Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на соответствующий запрос.
Отмечается, что 19 июня 2019 года СБУ сообщила о подозрении по данному делу четырём гражданам, в том числе трём россиянам — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олег Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко.
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Также в украинской спецслужбе заявили, что уголовное производство по данному факту будет направлено в суд, который начнётся в Нидерландах «ориентировочно в марте 2020 года».
В июне СБУ предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела MH17.
Ранее министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе, а также отказаться от голословных обвинений России.