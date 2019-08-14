Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

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Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
  • РИА Новости

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на соответствующий запрос.

Отмечается, что 19 июня 2019 года СБУ сообщила о подозрении по данному делу четырём гражданам, в том числе трём россиянам — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олег Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко.

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.

Также в украинской спецслужбе заявили, что уголовное производство по данному факту будет направлено в суд, который начнётся в Нидерландах «ориентировочно в марте 2020 года».

В июне СБУ предъявила подозрения четырём гражданам в рамках дела MH17.

Ранее министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе, а также отказаться от голословных обвинений России.

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