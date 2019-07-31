В Малайзии призвали отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Как отметил министр, расследование ещё продолжается, но западные партнёры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».

«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолёта. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — сказал Абдулла.

Он также заявил, что страны Запада, принимающие участие в расследовании, отказывают властям Малайзии в полном доступе.

Ранее сообщалось, что голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал документальный фильм о расследовании причин крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком в июле 2014 года. В нём рассказывается о несостыковках и пробелах в выводах Совместной следственной группы.