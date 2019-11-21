Россия передаст малайзийским экспертам данные по делу MH17

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой сообщил, что Россия готова предоставить Малайзии имеющиеся у неё данные по катастрофе о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

«Малайзия как страна непосредственно вовлечённая в рейс МН17 участвовала в какой-то момент в работе Совместной следственной группы. Но, к сожалению, наше присоединение к этому процессу было запоздалым. Во-вторых, мы надеемся, что независимые улики от тех лиц, у которых есть какие-то свидетельства, материалы, должны быть обнародованы», — сказал малайзийский министр, отвечая на вопрос RT.

Он добавил, что в Малайзии «готовы выслушать всех людей, всех лиц, у которых есть какая-то информация, касающаяся этой катастрофы».

В свою очередь, Лавров сообщил, что пока Малайзия не участвовала в Совместной следственной группе, а остальные участники расследования заключили между собой соглашение о том, что «любую информацию на публику они будут согласовывать между собой, то есть в том числе и с Украиной».

Лавров отметил, что до сих пор не опубликованы запись переговоров украинских авиадиспетчеров, первичные данные с радаров и данные со спутников, которые обещали представить США.

Также он заявил, что Совместная следственная группа игнорирует информацию по расследованию, которую передавала российская сторона. По его словам, о том, какие данные передавала Россия, Малайзию не информировали.

«Поэтому мы пригласили наших малайзийских друзей направить к нам соответствующих экспертов, которым наши эксперты воспроизведут всё то, что они показывали и передавали в Нидерланды для Совместной следственной группы. Надеюсь, что это поможет нашим малайзийским коллегам быть более информированными, чем того бы хотели остальные участники следственной группы», — заявил он.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.