«Всё это игнорируется следственной группой»: Лавров о российских данных по крушению Boeing MH17 над Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его малайзийский коллега Сайфуддин Абдулла провели переговоры в Москве. Они обсудили реализацию договорённостей, достигнутых на сентябрьской встрече глав государств во Владивостоке, а также региональную повестку. RT вёл прямую трансляцию итоговой пресс-конференции.