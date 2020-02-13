Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

По его словам, такое предложение было получено 17 октября 2019 года. Предлагалось рассмотреть передачу России уголовного дела в отношении трёх российских подозреваемых.

В ответ на это Грапперхаус заявил, что это «не представляется вариантом».

«Нидерланды не рассматривают это предложение», — подчеркнул он.

Он добавил, что властям России был отправлен вопрос о готовности изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в случае вынесения обвинительного приговора.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела MH17.

Как заявлял постпред России при ЕС Владимир Чижов, российская сторона готова предоставить Нидерландам имеющиеся у неё данные о крушении Boeing.

Летом 2019 года в совместной следственной группе по расследованию крушения заявили о четырёх подозреваемых.

В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению МН17 голословными.

В Генпрокуратуре России отмечали, что никаких данных, которые говорили бы о причастности российских граждан к крушению Boeing, представлено не было.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.