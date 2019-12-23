Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

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Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у неё данные о крушении Boeing, выполнявшего рейс MH17, в 2014 году в Донбассе, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
  • Reuters

По его словам, ту информацию, которую российская сторона собрала вскоре после катастрофы, она была изначально готова предоставить совместной международной группе. 

В том числе это касалось вопроса расследования незакрытия воздушного пространства над Восточной Украиной в день крушения, отметил он, однако предложение было проигнорировано.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.

В МИД подчёркивали, что консультации с Нидерландами идут, но они носят закрытый характер.

Следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года в небе над Донецкой областью. В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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