«Позиция остаётся прежней»: Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17

Нидерланды не рассматривали передачу России судебного процесса над подозреваемыми в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777. Такое утверждение содержится в письме главы Минюста Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту. По данным министра, с соответствующим предложением Москва обратилась в октябре 2019 года. Обвиняемыми по делу проходят четыре человека, трое из них — граждане России. Ранее Москва неоднократно призывала нидерландскую сторону к сотрудничеству по делу о крушении самолёта, однако эти предложения были проигнорированы. При этом, как отмечают эксперты, следствие изначально бездоказательно обвинило Россию в трагедии, не подтвердив такие выводы фактами.

Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17. Об этом стало известно из письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

Как следует из документа, 17 октября 2019-го в Минюст королевства поступил запрос от российской стороны на передачу уголовного производства в отношении трёх подозреваемых граждан РФ по делу об авиакатастрофе.

В ответ на это Грапперхаус заявил, что такое развитие событий не рассматривается в качестве варианта для властей Нидерландов и не будет принято во внимание. При этом он предложил российским властям изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов в России и обеспечить исполнение наказания в случае вынесения обвинительного приговора.

Напомним, что в июне 2019 года Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году назвала имена четырёх человек, подозреваемых в причастности к авиакатастрофе МН17. Они якобы были задействованы в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территорию Украины.

Подозреваемыми оказались трое граждан России — бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Гиркин, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его бывший заместитель Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Им предъявили обвинение в убийстве и объявили в международный розыск.

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9 марта пройдёт первое слушание по делу о крушении малайзийского Boeing. Как сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, сторона защиты будет участвовать в заседании суда в Гааге. В свою очередь, Игорь Гиркин отметил, что не осведомлён о предложении, которое сделала российская сторона Нидерландам.

«Я ничего об этом не знаю. Но моя позиция остаётся прежней, где бы ни проходил суд, — ополчение Boeing не сбивало», — цитирует его РБК.

Обратим внимание, что 23 декабря 2019 года на сайте правительства Нидерландов было опубликовано письмо главы МИД Стефа Блока к парламенту относительно стратегии дальнейшего развития отношений с Россией. В документе, в частности, указывалось, что королевство обратилось к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения MH17. Комментируя это предложение, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заметил, что российская сторона с самого начала была готова сотрудничать с ССГ по любым аспектам расследования, однако эти предложения были проигнорированы.

Сомнения в объективности позиции ССГ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв напомнил, что с первых же дней после катастрофы следствие стало заявлять о предполагаемой ответственности России за произошедшую трагедию.

«Все факты и гипотезы, которые не укладывались в эту версию, либо отвергались, либо замалчивались, либо искажались. Есть достаточно много свидетельств того, что доказательная база в рамках следствия не учитывает огромный массив информации, который передавался российской стороной и который как минимум должен был бы получить экспертную оценку. Этого не произошло. Более того, в ряде случаев — и это тоже широко известно — некоторые поспешные выводы следственной группы, которые потом не получили подтверждения, никоим образом в дальнейшем не комментировались», — отметил собеседник RT.

По его мнению, предстоящий судебный процесс также, скорее всего, будет иметь предвзятый характер.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также указал на одностороннюю позицию расследования дела об авиакатастрофе в небе над Украиной.

«Если рейс был международным, если вопросов много, если нужна широкая оценка специалистов, то чем больше экспертов будет заниматься исследованием ситуации, заинтересованных или сторонних наблюдателей, чем больше круг компетентных лиц на стадии исследования ситуации и её оценки, когда речь идёт уже о конкретных выводах и судебных процессах, то широта воззрения, конечно, может только приветствоваться», — заявил он в беседе с RT.

По его словам, попытки сузить круг тех, кто причастен к оценке произошедшего, могут свидетельствовать о незаинтересованности во всестороннем исследовании проблемы.

«К сожалению, мы не первый раз сталкиваемся с ангажированностью наших западных коллег при расследованиях разных проблем. И это один из тех вопросов, где такая ангажированность явно выходит наружу», — пояснил парламентарий в беседе с RT.