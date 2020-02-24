В Нидерландах заявили о наличии свидетеля по делу о крушении MH17

У Совместной следственной группы по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года есть свидетель запуска ракеты «Бук». Об этом телеканалу CBS сообщил нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

«Я бы сказал, что у меня есть один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил», — сказал он, отвечая на вопрос о свидетелях.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала документы, которые касаются дела MH17. Два из них имеют отношение к австралийским правоохранительным органам.

В одном из документов разведка Нидерландов приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» вблизи места крушения.

Полиция Австралии позднее подтвердила подлинность части документов.

3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

В совместной следственной группе по расследованию крушения заявляли о четырёх подозреваемых.

Как отмечали в МИД России, обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению МН17 голословны.

В середине февраля стало известно, что Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении МН17.

Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Подробнее — в материале RT.