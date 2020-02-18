В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе. Самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Следствие установило, что самолёт был сбит ракетой.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф опубликовал документы, из которых следует, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК «Бук», который мог бы быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

«Вы забыли в своём вопросе упомянуть, что якобы результаты этих расследований были доведены до суда некоторое время назад... Это было до суда. Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросов, которые самым серьёзным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась», — ответил Песков на вопрос, знают ли в Кремле о данных сообщениях и насколько авторитетным считают источник.

Песков напомнил, что российская сторона с самого начала не была допущена к международному расследованию, в связи с чем не доверяет его результатам.

«России было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьёзном подходе поспешным заключениям», — заявил он, добавив, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны».

Ранее Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.

В российском ведомстве заявили, что таким образом власти Нидерландов уклонились от принятия необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

В прокуратуре добавили, что полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обстоятельств крушения позволило бы обеспечить право потерпевших на установление истинных причин катастрофы. Также это помогло бы привлечь к ответственности виновных вне зависимости от их гражданства, указано в сообщении.

В ноябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Совместная следственная группа игнорирует данные по расследованию крушения Boeing, которые были переданы российской стороной.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил о готовности России предоставить Малайзии имеющиеся у неё данные по катастрофе.