Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Короткая ссылка
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
  • РИА Новости

«Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами Федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования», — говорится в сообщении.

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются дела MH17, два из них имеют отношение к австралийским правоохранительным органам.

В одном из обнародованных документов нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» вблизи места крушения. 

В Кремле заявили, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны».

Самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить