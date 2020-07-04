«Прокуратура не пыталась проверить, можно ли получить доступ к снимкам»: какие вопросы остаются к процессу по делу MH17

В ходе прошедшего в Схипхоле заседания суда по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, было решено запросить у американских властей спутниковые снимки района катастрофы. До сих пор эти данные присутствуют в деле лишь в виде текстового описания, и судья Хендрик Стейнхейс констатировал, что с осени 2016-го прокуратура даже не пыталась получить доступ к этим снимкам в рамках расследования. Вместе с тем суд отклонил прошение стороны защиты на повторный запрос информации с радаров НАТО, которые могли зафиксировать обстановку в небе над Донбассом в момент крушения. Также суд отказал в переводе материалов дела на русский язык, хотя среди обвиняемых — трое россиян и украинец. Следующее заседание по делу должно пройти 31 августа.

В пятницу, 3 июля, в голландском Схипхоле состоялись очередные слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17. В ходе заседания суд счёл обоснованным повторно запросить у властей США спутниковые снимки с места катастрофы, которые пока имеются в деле лишь в виде текстового описания.

«Заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу очевидна. Суд отмечает, что с осени 2016-го прокуратура не предприняла никаких попыток проверить, могут ли эти снимки быть обнародованы в рамках уголовного процесса. Повторный запрос был бы обоснован», — заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Ранее суд в Нидерландах делал соответствующий запрос американской стороне, однако в ответ Соединённые Штаты заявили, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты помимо сведений, направленных ещё в 2014 году.

В связи с этим отложен допрос голландского следователя, который лично ознакомился с этими снимками и подтвердил данные, содержащиеся в текстовой расшифровке фотографий. На проведении допроса настаивали адвокаты россиянина Олега Пулатова, одного из четырёх фигурантов дела, которому предъявлены обвинения.

В то же время суд отклонил повторное прошение о том, чтобы НАТО предоставило данные со своих радаров, которые могли зафиксировать наличие в небе перед крушением других воздушных судов, кроме сбитого малайзийского Boeing.

Reuters

© Michael Kooren

Кроме того, суд не удовлетворил запрос защиты о необходимости перевести все документы дела MH17 на русский язык. Напомним, что помимо россиянина Пулатова фигурантами дела являются ещё двое граждан РФ (Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский), а также украинец Леонид Харченко. При этом на 31 августа назначено следующее заседание, на которое вызваны все четверо фигурантов.

«Данный запрос был отклонён 7 мая судебным следователем в связи с тем, что требование недостаточно специфично и обоснованно. Суд разделяет это мнение и поэтому отклоняет требование защиты», — сообщил судья.

Вместе с тем суд не согласился с позицией прокуратуры по делу о крушении MH17.

«Прокуратура говорит, что рассмотрела другие сценарии и... отмела их на основе независимых расследований. Суд, однако, считает, что правдоподобность одного сценария не может исключать вероятность других сценариев», — указал Стейнхейс.

Он также отметил, что защите следует чётко аргументировать подачу запросов и яснее обозначать те обвинения, которые отрицает их клиент. В данном случае судья имел в виду Олега Пулатова — единственного подозреваемого, интересы которого представлены суде. Этим вопросом занимается группа юристов.

«Суд пока не может оценить состоятельность многих запросов, в связи с чем откладывает их рассмотрение на более поздний срок», — сказал судья.

Крушение пассажирского рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе в районе боевых действий между Вооружёнными силами Украины и отрядами самообороны Донецкой народной республики. В катастрофе погибли все 298 человек, которые находились на борту (283 пассажира и 15 членов экипажа).

Вину за произошедшее с MH17 западные СМИ и политики практически сразу возложили на ДНР и Россию. Несколько стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, и Украина сформировали Совместную следственную группу (ССГ), позднее к ней подключилась Малайзия. РФ к её работе не допустили, несмотря на опыт российских специалистов в области расследования авиационных происшествий.

В ходе судебного разбирательства нидерландская сторона заявляла, что Украина не предоставила первичные данные с радаров, полученные в день катастрофы. Данные были получены только со вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолёты.

ССГ привела информацию, согласно которой один из первичных радаров был выключен, поскольку находился на территории самопровозглашённых республик Донбасса, второй был повреждён в ходе боевых действий, а третий находился на плановом ремонте.

Российская сторона неоднократно указывала: следствие пытается настаивать на том, что украинские ПВО не функционировали в день трагедии. На это обстоятельство в начале июня 2020 года обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила о существовании фотографий, на которых «украинские официальные лица позировали на фоне развёрнутых в зоне так называемой АТО «Буков» в боевом состоянии».

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При этом в начале марта в ходе заседания суда в Нидерландах прокурор Деди Вуи-а-Цой зачитала показания анонимного «свидетеля М58», который заявлял, что якобы видел солдат, говоривших с русским акцентом, перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17.

Тип ракеты

3 июля суд постановил приобщить к делу выводы, сделанные в докладах по авиакатастрофе российской компанией «Алмаз-Антей». Согласно решению, суд считает возможным допросить эксперта по поводу правдоподобности сценария, согласно которому MH17 был сбит при помощи ЗРК «Бук».

Адвокатам Пулатова разрешено вместе со своими экспертами изучить обломки самолёта, чтобы проверить версию о том, что MH17 мог быть сбит другим видом оружия.

«Впоследствии защита может передать составленный по итогам осмотра отчёт экспертам из Бельгии и Нидерландов, которые в свою очередь дадут своё заключение в письменном виде», — заявил Стейнхейс.

Ранее в ходе разбирательств российская сторона предоставила ССГ рассекреченные технические данные ракет системы «Бук» и информацию радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в районе, где произошла трагедия.

Кроме того, Россия направила ССГ результаты эксперимента, проведённого концерном «Алмаз-Антей», производителем «Бука». Так, в 2015 году был представлен вывод, что малайзийский Boeing сбила ракета 9М38, выпускавшаяся ещё во времена СССР и не используемая Вооружёнными силами РФ.

Испытания проводились с участием списанного самолёта Ил-86 и ракеты 9М38М1. На применении этого типа снаряда настаивала нидерландская сторона, утверждая, что MH17 сбила ракета именно такого типа. В «Алмаз-Антее» озвучили другие выводы.

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«Эта ракета имеет в своём составе тяжёлые поражающие элементы — двутавры (бабочки. — RT). На корпусе Ил-86 преобладали повреждения в форме бабочек, какие обычно оставляют ракеты 9М38М1 с двутаврами. Однако известно, что на малайзийском самолёте были обнаружены входные отверстия в виде параллелепипедов, а не бабочек. Подобные повреждения оставляет ракета более старой модификации — 9М38, двутаврами не оснащённая», — отмечали специалисты «Алмаз-Антея».

Впоследствии в Нидерландах вновь вернулись к изучению поразивших лайнер боеприпасов. В начале июня 2020 года прокурор Тейс Бергер раскрыл новые подробности проведённой судебно-медицинской экспертизы. В частности, он сообщил о характере повреждений, полученных экипажем лайнера.

По его словам, в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков, причём только один из них имел форму бабочки. Вместе с тем сообщалось, что всего в обломках Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и телах погибших в результате катастрофы пока удалось обнаружить лишь 370 осколков из предполагаемых 8 тыс., которые должны были образоваться при взрыве ракеты комплекса «Бук».

Только два найденных фрагмента визуально напоминают бабочку. Один из них был найден в теле капитана судна, второй — в районе передней части кабины. При этом само следствие отмечает, что в ракетах 9М38М1 количество поражающих элементов в форме бабочки составляет 25% от общего числа.