Лукашевич назвал суд в Гааге по MH17 политизированным «судилищем»

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Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, политизированным «судилищем», заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич назвал суд в Гааге по MH17 политизированным «судилищем»
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Те судебные процедуры, которые запущены, — это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию... Мы прекрасно понимаем всю заангажированность участников этого расследования», — сказал Лукашевич.

Как он отметил, дискуссия показывает политизированный подход целого ряда государств — участников ОБСЕ, в первую очередь Соединённых Штатов, которые заявляют о причастности России к трагедии.

Лукашевич отметил, что расследование должно быть проведено вне политического контекста и без России оно «не имеет шансов на какие-то реальные перспективы».

Ранее сообщалось о начале судебного процесса по МН17 в Нидерландах.

В июне 2019 года в Совместной следственной группе (ССГ) по расследованию крушения MH17 назвали имена четырёх подозреваемых: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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