В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

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В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
  • © Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Сообщается, что запланированные на 9—13 марта слушания посвящены решению технических, организационных и административных вопросов.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы по делу о крушении МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук». 3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Нидерландах предпринимаются попытки давления на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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