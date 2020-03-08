Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17

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Члены Совместной следственной группы, которая занимается уголовным расследованием дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, продлили соглашение о сотрудничестве.
Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, «продление соглашения подчёркивает, что расследование крушения рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четырёх подозреваемых».

В свою очередь, руководитель группы по расследованию крушения в нидерландской прокуратуре Дигна ван Бутзелар заявила, что «расследование крушения MH17 является долгосрочной задачей».

«Тот факт, что в Нидерландах завтра начинается рассмотрение дела в отношении четверых подозреваемых, не означает, что расследование завершено», — добавила она.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы по делу о крушении МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук». 3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Нидерландах предпринимаются попытки давления на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

В МИД отметили, что, не имея, вероятно, ничего нового по сравнению с уже озвученными обвинениями, ССГ сделала «очень странный» ход в рамках «информационной кампании» и объявила о наличии неких свидетелей, имена и личности которых засекречены.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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