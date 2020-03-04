Суд по делу MH17 не будут переносить из-за ситуации с COVID-19

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, не планируют переносить в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Нидерландах.

Об этом сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

«Нет, никаких изменений. Суд начнётся в понедельник, 9 марта, в 10:00», — цитирует РИА Новости Бюнк.

Ранее на сайте окружного суда Гааги, который посвящён судебному процессу по делу MH17, сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 в судебном комплексе Схипхол и примыкающем к нему пресс-центре будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Согласно данным нидерландского национального института здравоохранения, в стране зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19.

Также нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы по делу о крушении МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук».

3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.