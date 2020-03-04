Суд по делу MH17 не будут переносить из-за ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
«Нет, никаких изменений. Суд начнётся в понедельник, 9 марта, в 10:00», — цитирует РИА Новости Бюнк.
Ранее на сайте окружного суда Гааги, который посвящён судебному процессу по делу MH17, сообщалось, что из-за ситуации с COVID-19 в судебном комплексе Схипхол и примыкающем к нему пресс-центре будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.
Согласно данным нидерландского национального института здравоохранения, в стране зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19.
Также нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы по делу о крушении МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук».
3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.