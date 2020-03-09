Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на трансляцию судебного процесса по делу MH17.

«Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несёт никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия», — заявила адвокат.

Отмечается, что Пулатов является единственным из четырёх фигурантов, чей адвокат присутствует на процессе по делу об авиакатастрофе. Позиция остальных фигурантов дела в зале суда не озвучивалась.

Ранее в Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17.

В июне 2019 года в Совместной следственной группе (ССГ) по расследованию крушения MH17 назвали имена четырёх подозреваемых: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в Нидерландах предпринимаются попытки давления на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.