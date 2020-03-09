Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

Председательствующий судья в Окружном суде Гааги заявил, что 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в рамках дела.

Об этом информирует Интерфакс.

«На данный момент 49 человек (родственников погибших. — RT) высказали желание выступить в суде, 82 — обратиться к суду письменно, 84 — обратиться за денежными компенсациями», — заявил он.

Он добавил, что ещё не все родственники жертв авиакатастрофы определились со своей позицией.

Как передаёт ТАСС, председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс также заявил, что суд по делу об авиакатастрофе распланирован как минимум до конца 2021 года.

Ранее в Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17.

3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.