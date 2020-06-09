В Гааге заявили о непредоставлении Киевом данных с радаров по MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил в ходе судебного заседания нидерландский прокурор Тейс Бергер.

«Украина практически не предоставила первичных радиолокационных данных», — цитирует прокурора РИА Новости.

По его словам, Киев сообщил Совету по безопасности Нидерландов, что «не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал».

Ранее Бергер рассказал, что в телах членов экипажа лайнера обнаружили 29 стальных осколков.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в окружном суде Гааги 9 марта.

В МИД России выразили надежду, что будут назначены дополнительные экспертизы.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области на Украине. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.