В Нидерландах сообщили об анализе тел членов экипажа MH17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания по делу о крушении самолёта рейса MH17 в Донбассе в 2014 году рассказал, что в телах членов экипажа лайнера обнаружили 29 стальных осколков.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный фрагмент был обнаружен в теле капитана воздушного судна.

Он добавил, что всего в обломках и телах погибших в результате катастрофы нашли лишь 370 осколков из 8 тыс.

Также прокурор заявил, что были найдены не все части повреждённых обломков самолёта.

Ранее в МИД России выразили надежду, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.