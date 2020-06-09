В Нидерландах сообщили об анализе тел членов экипажа MH17
- Reuters
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«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данный фрагмент был обнаружен в теле капитана воздушного судна.
Он добавил, что всего в обломках и телах погибших в результате катастрофы нашли лишь 370 осколков из 8 тыс.
Также прокурор заявил, что были найдены не все части повреждённых обломков самолёта.
Ранее в МИД России выразили надежду, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.