В МИД надеются, что суд в Гааге назначит допэкспертизы по делу МН17

Короткая ссылка
Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.
В МИД надеются, что суд в Гааге назначит допэкспертизы по делу МН17
  • РИА Новости

По его словам, международное следствие не довело расследование до конца и поспешило передать материалы в суд. Он отметил, что в марте прошли первые заседания процедурного характера.  Парамонов подчеркнул, что у России накопилось немало нареканий к работе Совместной следственной группы (ССГ), которая является «политизированной, предвзятой и однобокой».

«Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей и будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, назначат дополнительные экспертизы», — заявил Парамонов.

Он заявил, что следствие не провело настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 «в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта».

Россия также надеется, что трёхсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по крушению МН17 продолжатся.

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах стартовал 9 марта.

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём россиянам в рамках дела MH17

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить