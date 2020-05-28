В МИД надеются, что суд в Гааге назначит допэкспертизы по делу МН17

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона надеется, что суд в Гааге назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году.

По его словам, международное следствие не довело расследование до конца и поспешило передать материалы в суд. Он отметил, что в марте прошли первые заседания процедурного характера. Парамонов подчеркнул, что у России накопилось немало нареканий к работе Совместной следственной группы (ССГ), которая является «политизированной, предвзятой и однобокой».

«Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей и будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, назначат дополнительные экспертизы», — заявил Парамонов.

Он заявил, что следствие не провело настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17 «в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта».

Россия также надеется, что трёхсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по крушению МН17 продолжатся.

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах стартовал 9 марта.

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём россиянам в рамках дела MH17.

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.