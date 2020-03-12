Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

По её словам, после первых слушаний подтвердилась обоснованность оценок российской стороны. Захарова отметила, что ажиотаж вокруг процесса не спадал и продолжал «подпитываться целым рядом западных политиков, следователей, прокуроров», несмотря на то что суд в эти дни занимался рассмотрением процессуальных вопросов, в том числе графика, порядка заседаний, явки участников.

«Обратила на себя внимание бесцеремонная линия стороны обвинения, которая открыто форсирует рассмотрение этого трудного дела и требует от суда лишь поскорее формально санкционировать навязываемую единственную версию произошедшего», — сказала она.

Как подчеркнула дипломат, Россия не является участником судебного процесса.

«Более того, утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках», — добавила она.

Захарова напомнила, что обвинения по данному делу выдвинуты в отношении гражданина Украины и трёх граждан России, интересы одного из которых представляют адвокаты.

«Они уже призвали суд внимательно изучить все материалы дела. Я хочу сказать, что они занимают более 30 тыс. страниц, и на это, согласитесь, требуется определённое время», — сказала она.

Представитель МИД указала, что защита не без основания поставила вопросы, которые многократно задавались и Россией, и нидерландскими парламентариями, о том, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство над зоной боевых действий и почему эта тема до конца не была расследована.

«До сих пор остаются без видимой реакции десятки других обоснованных вопросов, которые задаются следствию не только российской стороной, но и теми политиками, журналистами и представителями гражданского общества, которые не приняли мейнстримовскую версию, которая была просто практически насильно им предложена», — заключила она.

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах стартовал 9 марта.

Как рассказала на процессе нидерландский прокурор, анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения MH17 в 2014 году.

Позднее суд отложил до 23 марта данные слушания.

Как отмечалось, суд был отложен, чтобы принять решения относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов.

В постпредстве России при ОБСЕ указывали, что российская сторона считает данный суд политизированным «судилищем».

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.