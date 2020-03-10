Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.

«В деле есть показания свидетеля М58... Он указывает, что 17 июля 2014 года во время крушения рейса MH17 он находился на перекрёстке к югу от Снежного (город в ДНР. — RT), около ЗРК «Бук» во время его запуска», — цитирует РИА Новости прокурора.

По её словам, свидетель «неоднократно заявлял», что «распознал русский акцент у солдат», которые были «на месте пуска установки».

«И что русские солдаты были на этом «Буке», — сказала прокурор.

При этом не сообщается, на основании каких данных, кроме разговора на русском языке, был сделан вывод, что это могли быть русские или российские солдаты.

Она рассказала, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в октябре 2019 года. Было принято решение принять меры для защиты данного свидетеля.

9 марта в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу МН17.

Как отмечал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, российская сторона считает данный суд политизированным «судилищем».

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.