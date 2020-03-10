Суд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17

Суд отложил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до 23 марта. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании.

«Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника 23 марта 10:00 (12:00 мск. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Позднее судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, сообщила, что суд отложили, чтобы принять решения относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов.

«Прокуратура сегодня запросила суд принять решения, в том числе, о дальнейшем расследовании дела, обследовании места реконструкции крушения MH17, допросе новых свидетелей», — сказала она.

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах стартовал 9 марта.

Ранее нидерландский прокурор на процессе по делу о катастрофе рассказала, что анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения MH17 в 2014 году.

Как отмечали в постпредстве России при ОБСЕ, российская сторона считает данный суд политизированным «судилищем».

В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».

В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.