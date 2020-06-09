«Найдено 29 стальных осколков»: в Нидерландах сообщили подробности экспертизы тел членов экипажа MH17
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В ходе судебного заседания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, нидерландский прокурор Тийс Бергер раскрыл новые подробности проведённой судебно-медицинской экспертизы. В частности, он сообщил о характере повреждений, полученных экипажем лайнера.
«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — цитирует Бергера РИА Новости. Уточняется, что этот поражающий элемент был извлечён из тела капитана самолёта.
Прокурор добавил, что всего в обломках Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и телах погибших в результате катастрофы пока удалось обнаружить лишь 370 осколков из предполагаемых 8 тыс., которые должны были образоваться при взрыве ракеты комплекса «Бук». При этом только два из них визуально напоминают бабочку. Один из них обнаружен в теле капитана судна, второй — в районе передней части кабины.
По словам Бергера, до сих пор не удалось найти все повреждённые обломки самолёта. Он добавил, что в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от других фрагментов.
Прокурор также сообщил, что, согласно выводам специалистов Нидерландского института судебной экспертизы, эти осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» более поздней модификации — 9М38М1, нежели с более ранним типом ракеты — 9М38.
Напомним, что крушение пассажирского самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. В районе катастрофы в то время шла активная фаза боевых действий между Вооружёнными силами Украины и отрядами самообороны Донецкой и Луганской народных республик. При этом воздушное пространство над Донбассом было открыто. При крушении лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди жертв были граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и других государств.
Вскоре после трагедии ряд западных СМИ и политиков возложили вину за произошедшее на самопровозглашённые республики Донбасса и Россию. Для расследования катастрофы силами нескольких стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, была сформирована Совместная следственная группа (ССГ). В её работе принимала участие Украина, однако Россию к расследованию не допустили.
При этом российская сторона предоставила ССГ рассекреченные технические данные ракет системы «Бук» и информацию радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в указанном районе на момент трагедии, а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука» — концерном «Алмаз-Антей».
В 2015 году был представлен вывод, что малайзийский Boeing сбила ракета 9М38. Причём в концерне указали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.
Испытания были проведены с использованием списанного самолёта Ил-86 и ракеты 9М38М1. Такой тип снаряда был выбран, поскольку нидерландская сторона настаивала, что именно эта ракета сбила MH17. Однако в «Алмаз-Антее» пришли к другому выводу.
«Эта ракета имеет в своём составе тяжёлые поражающие элементы — двутавры. На корпусе Ил-86 преобладали повреждения в форме бабочек, какие обычно оставляют ракеты 9М38М1 с двутаврами. Однако известно, что на малайзийском самолёте были обнаружены входные отверстия в виде параллелепипедов, а не бабочек. Подобные повреждения оставляет ракета более старой модификации — 9М38, двутаврами не оснащённая», — отмечали специалисты «Алмаз-Антея».
Анонимные свидетели
В 2020 году расследование крушения MH17 получило развитие. 3 февраля 2020 года национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела. Среди них трое граждан России — Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвёртый фигурант — гражданин Украины Леонид Харченко.
Новые слушания по делу начались в Амстердаме 9 марта. Сообщалось, что 10 марта во время заседания голландский прокурор Деди Вои-А-Цой зачитала показания анонимного «свидетеля М58», который заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17.
При этом прокурор не пояснила, на каком основании был сделан вывод, что разговор шёл именно между «русскими солдатами», а не украинцами, которые тоже говорят на русском языке.
Позднее в российском МИД обратили внимание на анонимный статус свидетелей и отметили, что это обстоятельство подрывает доверие к суду. По этому поводу в конце апреля высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далекоидущие последствия, в том числе в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было», — сказала она. В МИД также выразили надежду, что нидерландский суд назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении Boeing 777.
Как рассказал позднее директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов, международное следствие не довело расследование до конца и поспешило передать материалы в суд. Дипломат подчеркнул, что у России накопилось немало нареканий в адрес Совместной следственной группы, работу которой он назвал «политизированной, предвзятой и однобокой».
«Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей, будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, и назначат дополнительные экспертизы», — заявил Парамонов.
Он добавил, что следствие не провело настоящего расследования роли Украины в крушении рейса МН17 «в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта».