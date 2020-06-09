«Найдено 29 стальных осколков»: в Нидерландах сообщили подробности экспертизы тел членов экипажа MH17

В ходе судебного заседания по делу о крушении малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, прокурор Тийс Бергер заявил, что в телах членов экипажа лайнера было найдено 29 стальных осколков. В общей сложности удалось обнаружить лишь 370 осколков (из порядка 8 тыс. фрагментов, которые должны были образоваться при взрыве боеприпаса комплекса «Бук»), два из них — в форме бабочки. Согласно выводам нидерландских специалистов, осколки имеют больше сходства с модификацией ракеты 9М38М1, нежели с более ранним типом 9М38. В 2015-м производитель оружейных систем провёл эксперимент, в ходе которого было установлено, что при поражении MH17 была применена более ранняя модель ракеты. Суд продолжает слушания по делу о катастрофе лайнера в небе над Донбассом, в том числе с участием анонимных свидетелей. В МИД России указывали, что подобная практика ставит под вопрос доверие к будущему решению суда.

В ходе судебного заседания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17, нидерландский прокурор Тийс Бергер раскрыл новые подробности проведённой судебно-медицинской экспертизы. В частности, он сообщил о характере повреждений, полученных экипажем лайнера.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки», — цитирует Бергера РИА Новости. Уточняется, что этот поражающий элемент был извлечён из тела капитана самолёта.

Прокурор добавил, что всего в обломках Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines и телах погибших в результате катастрофы пока удалось обнаружить лишь 370 осколков из предполагаемых 8 тыс., которые должны были образоваться при взрыве ракеты комплекса «Бук». При этом только два из них визуально напоминают бабочку. Один из них обнаружен в теле капитана судна, второй — в районе передней части кабины.

По словам Бергера, до сих пор не удалось найти все повреждённые обломки самолёта. Он добавил, что в теле другого члена экипажа была обнаружена частица, состав которой отличается от других фрагментов.

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Прокурор также сообщил, что, согласно выводам специалистов Нидерландского института судебной экспертизы, эти осколки имеют больше сходства с ракетой «Бук» более поздней модификации — 9М38М1, нежели с более ранним типом ракеты — 9М38.

Напомним, что крушение пассажирского самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года в Донбассе. В районе катастрофы в то время шла активная фаза боевых действий между Вооружёнными силами Украины и отрядами самообороны Донецкой и Луганской народных республик. При этом воздушное пространство над Донбассом было открыто. При крушении лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди жертв были граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и других государств.

Вскоре после трагедии ряд западных СМИ и политиков возложили вину за произошедшее на самопровозглашённые республики Донбасса и Россию. Для расследования катастрофы силами нескольких стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, была сформирована Совместная следственная группа (ССГ). В её работе принимала участие Украина, однако Россию к расследованию не допустили.

При этом российская сторона предоставила ССГ рассекреченные технические данные ракет системы «Бук» и информацию радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в указанном районе на момент трагедии, а также результаты эксперимента, проведённого производителем «Бука» — концерном «Алмаз-Антей».

В 2015 году был представлен вывод, что малайзийский Boeing сбила ракета 9М38. Причём в концерне указали, что последняя ракета такого типа была выпущена ещё в СССР и на вооружении РФ их нет.

Испытания были проведены с использованием списанного самолёта Ил-86 и ракеты 9М38М1. Такой тип снаряда был выбран, поскольку нидерландская сторона настаивала, что именно эта ракета сбила MH17. Однако в «Алмаз-Антее» пришли к другому выводу.

«Эта ракета имеет в своём составе тяжёлые поражающие элементы — двутавры. На корпусе Ил-86 преобладали повреждения в форме бабочек, какие обычно оставляют ракеты 9М38М1 с двутаврами. Однако известно, что на малайзийском самолёте были обнаружены входные отверстия в виде параллелепипедов, а не бабочек. Подобные повреждения оставляет ракета более старой модификации — 9М38, двутаврами не оснащённая», — отмечали специалисты «Алмаз-Антея».

Анонимные свидетели

В 2020 году расследование крушения MH17 получило развитие. 3 февраля 2020 года национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела. Среди них трое граждан России — Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвёртый фигурант — гражданин Украины Леонид Харченко.

Новые слушания по делу начались в Амстердаме 9 марта. Сообщалось, что 10 марта во время заседания голландский прокурор Деди Вои-А-Цой зачитала показания анонимного «свидетеля М58», который заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17.

При этом прокурор не пояснила, на каком основании был сделан вывод, что разговор шёл именно между «русскими солдатами», а не украинцами, которые тоже говорят на русском языке.

Позднее в российском МИД обратили внимание на анонимный статус свидетелей и отметили, что это обстоятельство подрывает доверие к суду. По этому поводу в конце апреля высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далекоидущие последствия, в том числе в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было», — сказала она. В МИД также выразили надежду, что нидерландский суд назначит дополнительные экспертизы по делу о крушении Boeing 777.

Как рассказал позднее директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов, международное следствие не довело расследование до конца и поспешило передать материалы в суд. Дипломат подчеркнул, что у России накопилось немало нареканий в адрес Совместной следственной группы, работу которой он назвал «политизированной, предвзятой и однобокой».

«Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей, будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, и назначат дополнительные экспертизы», — заявил Парамонов.

Он добавил, что следствие не провело настоящего расследования роли Украины в крушении рейса МН17 «в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта».