МИД России оценил решение суда об анонимности свидетелей по делу МН17

Решение суда Гааги сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году подрывает к нему доверие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далекоидущие последствия, в том числе в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было», — сказала она на брифинге.

Ранее окружной суд Гааги отказал защите россиянина Олега Пулатова, подозреваемого по делу, в рассекречивании имён свидетелей.

Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта. 23 марта из-за ситуации с коронавирусом заседание прошло в усечённом составе. Ожидается, что рассмотрение продолжится 8 июня.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.