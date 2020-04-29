МИД России оценил решение суда об анонимности свидетелей по делу МН17

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Решение суда Гааги сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении рейса МН17 в небе над Украиной в 2014 году подрывает к нему доверие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России оценил решение суда об анонимности свидетелей по делу МН17
  • Reuters

«На самом деле постановление об анонимности свидетелей может иметь далекоидущие последствия, в том числе в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было», — сказала она на брифинге.

Ранее окружной суд Гааги отказал защите россиянина Олега Пулатова, подозреваемого по делу, в рассекречивании имён свидетелей.

Судебный процесс стартовал в Нидерландах 9 марта. 23 марта из-за ситуации с коронавирусом заседание прошло в усечённом составе. Ожидается, что рассмотрение продолжится 8 июня.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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