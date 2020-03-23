В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Как сообщает ТАСС, из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 заседание проходит в усечённом составе и продлится всего один день, после чего, как ожидается, в процессе будет сделан перерыв до 8 июня.

Стороны представлены в ограниченном составе: один прокурор вместо трёх, а также меньше адвокатов, представляющих интересы обвиняемого и родственников.

Ранее сообщалось, что суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса.