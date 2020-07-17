В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
- Reuters
В ведомстве отметили, что будет рассмотрен вопрос о «закрытии воздушного пространства над Восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта».
Как уточнили в прокуратуре, это не судебное расследование, оно ведётся отдельно от уголовного процесса.
Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров. По его словам, Киев сообщил, что «не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал».
Суд по делу MH17 начался в окружном суде Гааги 9 марта. В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что будут назначены дополнительные экспертизы.
Дипведомство назвало обвинения Совместной следственной группы в «причастности» россиян к авиакатастрофе голословными и заявило о попытках давления на суд.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.