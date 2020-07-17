В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17

Короткая ссылка
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов. Расследование проводится Фондом безопасности полётов.
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
  • Reuters

В ведомстве отметили, что будет рассмотрен вопрос о «закрытии воздушного пространства над Восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта».

Как уточнили в прокуратуре, это не судебное расследование, оно ведётся отдельно от уголовного процесса.

Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров. По его словам, Киев сообщил, что «не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал».

Суд по делу MH17 начался в окружном суде Гааги 9 марта. В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что будут назначены дополнительные экспертизы.

Дипведомство назвало обвинения Совместной следственной группы в «причастности» россиян к авиакатастрофе голословными и заявило о попытках давления на суд.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить