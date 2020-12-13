Пути отхода: как Украина пытается представить Россию в качестве стороны конфликта в Донбассе

Самопровозглашённые ЛНР и ДНР «не принимают никаких решений» в переговорных процессах по урегулированию в Донбассе, поэтому Киев должен обсуждать соответствующие вопросы только с Россией. Такого мнения придерживается секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Ранее глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы заставить ее «уйти с Украины». Эксперты отмечают, что украинские чиновники хотят представить Россию в качестве стороны конфликта и субъекта Минских соглашений, чтобы избежать ответственности за саботаж мирного разрешения ситуации в Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV заявил, что представители самопровозглашённых ЛНР и ДНР «не принимают никаких решений» в переговорных процессах по урегулированию ситуации в Донбассе и переговоры должны вестись напрямую с Россией. При этом он отметил, что вопрос с Донбассом невозможно решить военным путём, поэтому Украина постоянно ведёт переговоры.

«Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений, — это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить, — это Россия. Другие люди — это наёмники, это коллаборанты», — считает Данилов.

Это не единственное за последнее время заявление украинских чиновников, в котором они стремятся представить Россию стороной конфликта на востоке страны.

Так, незадолго до заявления Данилова глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил, что на Россию надо давить, потому что заставить её «уйти с Украины» могут только санкции со стороны западных стран и давление НАТО.

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«Только давление. Санкции. Новые санкции. Санкции сегодняшние — это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции (и одну из них я уже называл — это отключение России от международной системы расчётов, платёжной системы), это будут санкции против всей России», — заявил Кравчук в интервью украинскому новостному порталу «ЛIГА.net».

По его словам, Украина якобы выполнила все предложения, выработанные на последнем саммите «нормандской четвёрки», который прошёл в Париже в декабре прошлого года.

«Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала всё, чтобы блокировать этот процесс. Руководствуясь политическими намерениями, предлагая политические требования вместо конкретных шагов, россияне фактически заблокировали разработанные и поданные Украиной предложения», — утверждает Кравчук.

При этом представитель Киева в контактной группе заявил, что «если Россия не изменит своего поведения, Украина найдёт другие формы влияния, давления на агрессора».

Неудобные соглашения

Напомним, на саммите, состоявшемся в декабре прошлого года в Париже, была подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения минских договорённостей. Кроме того, как сообщил на совместной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, «была подчёркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта».

Однако за время, прошедшее с саммита, Украина, со своей стороны, так и не предприняла никаких шагов по налаживанию конструктивного общения с ЛНР и ДНР, при этом постоянно пыталась под различными предлогами отказаться от поступательного выполнения Минских соглашений.

Саммит в Париже, декабрь 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Так, 11 ноября по итогам очередного заседания контактной группы полномочный представитель России Борис Грызлов заявил, что вариант дорожной карты по урегулированию в Донбассе, который представила украинская сторона, — «это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», поскольку предложения украинской стороны полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины.

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По словам российского полпреда, так называемая дорожная карта Киева свидетельствует о том, что власти Украины не намерены вступать в диалог с жителями региона.

«Из украинского проекта чётко следует, что никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбасса Киев не признает и не гарантирует. Приходится ещё раз напоминать, что именно в таком отношении киевской власти к людям и заключается главная причина конфликта в Донбассе», — отметил Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений.

«Представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита нормандского формата», — сказал полпред России в контактной группе.

Желанный саммит

Стоит отметить, что администрация Владимира Зеленского со времени проведения саммита в Париже в декабре прошлого года неоднократно анонсировала скорое проведение новой встречи «нормандской четвёрки». Последний раз президент Украины сделал очередной анонс в сентябре, при этом Зеленский сообщил, что «все лидеры подтверждают готовность к встрече».

Саммит в Париже, декабрь 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Однако никакой встречи не произошло. В Москве неоднократно отмечали, что из-за отказа Киева следовать договорённостям, которые были достигнуты в Париже, для проведения новой встречи нет никаких предпосылок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 декабря — в день годовщины последнего саммита четвёрки — выступила с обширным комментарием, в котором отметила отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. По её словам, спустя год из семи парижских решений были частично реализованы только два.

«По остальным парижским решениям прогресс отсутствует. Киев продолжает подменять практическую работу имитацией бурной деятельности и показной конструктивностью», — подчеркнула российский дипломат.

В своём комментарии Захарова подчеркнула, что Киев так и не предпринял каких-либо шагов для согласования с Донбассом всех аспектов политического урегулирования, в частности включения формулы Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, напомнив, что срок действия этого закона истекает 31 декабря 2020 года.

«Под различными предлогами представители Украины уклоняются от представления даже общего описания будущего статуса Донбасса. И даже если Киев снова формально продлит действующий закон, это вновь будет сделано без упомянутой формулы и других согласованных аспектов особого статуса, как это предусмотрено Минскими соглашениями и решениями парижского саммита», — отметила Мария Захарова.

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Заявления украинских чиновников о положении дел в процессе урегулирования конфликта в Донбассе не соответствуют действительности, сказал в комментарии RT политолог и экономист Александр Дудчак.

«Украинские власти сейчас пытаются извратить суть Минских соглашений, переложить на Москву ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе, потому что не хотят выполнять ранее взятые на себя обязательства. Новые переговоры в нормандском формате не имеет смысла проводить, поскольку нет для этого повода — киевские власти не выполнили те обязательства, которые взяли на себя на последней встрече», — пояснил политолог.

По словам Александра Дудчака, Киев вместо работы по Минским соглашениям изобрёл платформу на основе вопроса о принадлежности Крыма, к которой пытается привязать проблему Донбасса, чтобы отвлечь внимание участников нормандского формата и создать новый повод для антироссийских санкций.

«Это инициатива Запада, в первую очередь США, которые используют нынешнюю киевскую администрацию как инструмент в своей геополитической стратегии, ширму для закулисных действий», — подчеркнул эксперт.

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Киев хочет изменить статус России, которая является не субъектом Минских соглашений, а посредником и гарантом их выполнения.

«Это происходит по той причине, что всё больше возникает вопросов по поводу того, что Украина на словах заявляет о готовности урегулировать конфликт, но в реальности делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения», — заключил политолог.