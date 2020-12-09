МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу
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Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.
Отмечается, что у Москвы вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание украинских властей выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями и договорённостями нормандского формата.
Также в заявлении говорится, что в России обеспокоены потаканием Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей.
«К сожалению, деструктивные действия Украины не вызывают должной реакции коспонсоров урегулирования Германии и Франции», — заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые по итогам нормандского саммита.