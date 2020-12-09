МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деструктивные действия Киева по ситуации с Донбассом не вызывают должной реакции со стороны ФРГ и Франции. 
МИД России заявил о деструктивных действиях Киева по Донбассу
  • © Global Look Press

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России. 

Отмечается, что у Москвы вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание украинских властей выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями и договорённостями нормандского формата. 

Также в заявлении говорится, что в России обеспокоены потаканием Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей. 

«К сожалению, деструктивные действия Украины не вызывают должной реакции коспонсоров урегулирования  Германии и Франции», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые по итогам нормандского саммита.

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