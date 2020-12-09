Власти Германии оценили ситуацию в Донбассе

Правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после нормандского саммита в Париже, сообщает ТАСС.

«Это, без сомнения, развитие в правильном направлении. Нужно использовать импульс, который даёт перемирие», — заявил представитель кабмина ФРГ.

В кабмине Германии также призвали Москву как сторону, подписавшую Минские соглашения, «использовать своё влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, чтобы продвинуться в реализации Минских договоренностей.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и ФРГ намерены продолжить работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.