Власти Германии оценили ситуацию в Донбассе

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Правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после нормандского саммита в Париже, сообщает ТАСС.
Власти Германии оценили ситуацию в Донбассе
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Это, без сомнения, развитие в правильном направлении. Нужно использовать импульс, который даёт перемирие», — заявил представитель кабмина ФРГ.

В кабмине Германии также призвали Москву как сторону, подписавшую Минские соглашения, «использовать своё влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, чтобы продвинуться в реализации Минских договоренностей.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и ФРГ намерены продолжить работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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