Власти Германии оценили ситуацию в Донбассе
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«Это, без сомнения, развитие в правильном направлении. Нужно использовать импульс, который даёт перемирие», — заявил представитель кабмина ФРГ.
В кабмине Германии также призвали Москву как сторону, подписавшую Минские соглашения, «использовать своё влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, чтобы продвинуться в реализации Минских договоренностей.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция и ФРГ намерены продолжить работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.