Франция и ФРГ намерены продолжить урегулирование конфликта на Украине

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Франция и ФРГ намерены продолжить работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Франция и ФРГ намерены продолжить урегулирование конфликта на Украине
  • Reuters

«Что касается украинского вопроса, в решении которого парижский саммит год назад открыл новую динамику, то Франция и Германия продолжают свои усилия в целях урегулирования украинского конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на существующие сложности», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что попытка Украины, Франции и Германии блокировать проведение неформального заседания СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопрос о целесообразности новых саммитов в нормандском формате.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал, что Киев будет бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР.

Позднее постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не приняли участие в инициированной Россией встрече с представителями Донбасса в Совбезе ООН.

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