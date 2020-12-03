Франция и ФРГ намерены продолжить урегулирование конфликта на Украине
- Reuters
«Что касается украинского вопроса, в решении которого парижский саммит год назад открыл новую динамику, то Франция и Германия продолжают свои усилия в целях урегулирования украинского конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на существующие сложности», — цитирует его ТАСС.
Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что попытка Украины, Франции и Германии блокировать проведение неформального заседания СБ ООН с участием представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик поднимает вопрос о целесообразности новых саммитов в нормандском формате.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал, что Киев будет бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР.
Позднее постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили, почему не приняли участие в инициированной Россией встрече с представителями Донбасса в Совбезе ООН.